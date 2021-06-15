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Франция - Германия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

15 Июня 2021, 10:32,

Едва ли не главный матч первого тура Евро-2020 состоится в Мюнхене, где на поле выйдут сборные Франции и Германии. Между собой сыграют фавориты турнира, которые из-за состава группы теоретически могут остаться за бортом плей-офф. Считается, что команда Дидье Дешама имеет небольшое преимущество в предматчевых раскладах, но все решится на поле.

В 22:00 не пропустите телепоказ на Первый, ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина),  «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет», «Казахстан ТВ», «Казахстан ТВ», «Армения ТВ», «Футбол» (Таджикистан), «Прайм ТВ» (Молдова), «Узрепорт» и «Варзиш Спорт». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Сборная Франции
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