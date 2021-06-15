Франция - Германия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Едва ли не главный матч первого тура Евро-2020 состоится в Мюнхене, где на поле выйдут сборные Франции и Германии. Между собой сыграют фавориты турнира, которые из-за состава группы теоретически могут остаться за бортом плей-офф. Считается, что команда Дидье Дешама имеет небольшое преимущество в предматчевых раскладах, но все решится на поле.

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