Погба стал лучшим игроком матча Франция - Германия

Полузащитник сборной Франции Поль Погба получил награду как лучший игрок матча против национальной команды Германии.

За 90 минут встречи Погба отдал 52 точные передачи, 12 раз отобрал мяч у соперника и совершил 3 перехвата.

Сборная Франции одержала победу со счётом 1:0, а единственный забитый мяч на счету Матса Хуммельса, который отметился автоголом.

Во время поединка произошёл курьёзный случай, когда защитник немцев Антонио Рюдигер попытался укусить Поля Погба.

Также противостояние Франции и Германии стало историческим, потому что немцы ещё ни разу не проигрывали в первой встрече на Евро.