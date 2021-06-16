Погба стал лучшим игроком матча Франция - Германия

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16 Июня 2021, 00:20,
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба получил награду как лучший игрок матча против национальной команды Германии.
За 90 минут встречи Погба отдал 52 точные передачи, 12 раз отобрал мяч у соперника и совершил 3 перехвата.
Сборная Франции одержала победу со счётом 1:0, а единственный забитый мяч на счету Матса Хуммельса, который отметился автоголом.
Во время поединка произошёл курьёзный случай, когда защитник немцев Антонио Рюдигер попытался укусить Поля Погба.
Также противостояние Франции и Германии стало историческим, потому что немцы ещё ни разу не проигрывали в первой встрече на Евро.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная Германии, Сборная Франции, Поль Погба, Чемпионат Европы-2020