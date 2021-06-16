Бубнов: «Франция подтвердила статус фаворита»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от поединка между сборными Германии и Франции в стартовом туре чемпионата Европы. Команда Дидье Дешама отпраздновала победу со счетом 1:0.

«Франция подтвердила статус фаворита «группы смерти» и всего турнира. Во встрече с немцами не покидало ощущение, что французы могут еще прибавить», - цитирует Бубнова издание Sportbox.

Поединком между сборными Франции и Германии завершился первый тур группового этапа Евро-2020. Сегодня, 16 июня, стартует второй тур. Он откроется встречей Россия - Финляндия, начало - 16:00 мск.

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