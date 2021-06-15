Лёв рассказал о настрое сборной Германии на игру с Францией

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15 Июня 2021, 09:20,
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Наставник сборной Германии Йоахим Лёв пообщался с журналистами в преддверии поединка против команды Франции в стартовом туре группового раунда чемпионата Европы-2020.
«Атмосфера в команде на высочайшем уровне. Все отлично, игроки хотят побеждать и добиться успеха на Евро. Такой настрой вселяет в меня уверенность. Благодаря этому я спокойно сплю по ночам», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч Франция - Германия состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв