Бубнов назвал Францию главным фаворитом Евро

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10 Июня 2021, 23:04,
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Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборная Франция не зря считается главным фаворитом на победу в стартующем в пятницу чемпионате Европы.
«Речь идет о чемпионе мира. У французов очень сильный состав с выдающимися игроками в каждой из линий», - высказался Бубнов в интервью сайту Sportbox.ru.
По мнению эксперта, ключевым для французов может стать и тот факт, что в команду вернулся лидер мадридского «Реала» Карим Бензема, проведший великолепный сезон в своем клубе.
Кроме того, Бубнов оценил шансы других команд на Евро. На его взгляд выступающие в одной группе с французами сборные Германии и Португалии также являются реальными претендентами на титул. Кроме них эксперт отметил англичан и бельгийцев, проявивших себя удачно на чемпионате мира в России.
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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Александр Бубнов, Чемпионат Европы
А как же бельгийцы?