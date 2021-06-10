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Бубнов назвал Францию главным фаворитом Евро

10 Июня 2021, 23:04,

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборная Франция не зря считается главным фаворитом на победу в стартующем в пятницу чемпионате Европы.

«Речь идет о чемпионе мира. У французов очень сильный состав с выдающимися игроками в каждой из линий», - высказался Бубнов в интервью сайту Sportbox.ru.

По мнению эксперта, ключевым для французов может стать и тот факт, что в команду вернулся лидер мадридского «Реала» Карим Бензема, проведший великолепный сезон в своем клубе.

Кроме того, Бубнов оценил шансы других команд на Евро. На его взгляд выступающие в одной группе с французами сборные Германии и Португалии также являются реальными претендентами на титул. Кроме них эксперт отметил англичан и бельгийцев, проявивших себя удачно на чемпионате мира в России.


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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Александр Бубнов, Чемпионат Европы
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Комментарии (1)
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0
Манчестерский Иппатий
10 Июня 2021, 23:15

А как же бельгийцы?

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