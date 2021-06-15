Дешам – на коне, Лёв – на волоске: Франция с немецким прагматизмом повергла Германию

Вишенкой на торте первого тура Евро-2020 был суперматч Франция – Германия.

Последними на текущем чемпионате Европы вступили в борьбу традиционные фавориты крупных турниров – сборные Франции и Германии. «Трёхцветные» при этом считаются именно главным фаворитом, поскольку именно они выиграли предыдущий чемпионат мира. А на Евро пятилетней давности хозяева французы оставили не у дел немцев в полуфинале. На этот раз матч прошёл на германской земле – в Мюнхене.

Первые минут десять остались за немцами, вторые – за французами. Но с той разницей, что «бундестим» не воплотила свой хороший отрезок в гол, в отличие от «трёхцветных». В плане моментов немцы могли похвастать лишь неточным ударом Хуммельса головой, и там было не слишком опасно. Зато французы отметились более близким к створу ударом со второго этажа Погба, отражённым выстрелом Мбаппе в дальний угол и, наконец, голом. Погба выпилил на левый полуфланг подключившемуся Люке Эрнандесу, с прострела которого Хуммельс исполнил автогол, срезав мяч в ближнюю девятку (1:0).

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Подопечные Лёва взвинтились, но найти отмычку от ворот Льориса было не так-то просто. Мюллер не попал в створ головой из штрафной, Кроос не преуспел ударами из-за её пределов, Гюндоган не попал в створ со скидки Гнабри. Французы оборонялись без суеты и надрыва, в нужных ситуациях переключались на ответные выпады. Канте не стеснялся прессинговать возле чужой штрафной. Первый гол был забит «трёхцветными» во много благодаря забросу в штрафную, и была новая перспективная закидушка, однако Бензема не справился с непослушным мячом.

После перерыва немцы явно прибавили в качестве своего давления на чужие ворота. «Бундестим» завелась после того, как позволила опасный момент сопернику. Павар хлестанул с левого полуфланга в ближнюю штангу, и вскоре игра переметнулась в противоположную часть поля. Два момента запорол Гнабри, просто промахнувшийся и не сумевший обмануть Нойера с близкой дистанции. Французам приходилось тяжко, и пауза с оказанием медицинской помощи Павару оказалась для них весьма кстати.

По ходу своего лучшего отрезка германцы забить не смогли, и забитый гол по-прежнему оставался им необходим. Французы получали пространство в ответных атаках, но красивый гол Мбаппе с рикошетом от штанги не был засчитан из-за «вне игры», а отбор Хуммельса у Киллиана в штрафной немцев, по мнению судей, оказался чистым и не привёл к пенальти.

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Контратака «трёхцветных» на 85-й минуте завершилась голом: убежавший по правому флангу Мбаппе прострелил на Бензема, который не промахнулся. Французы уже отпраздновали забитый мяч, но поспешили – их подвёл маленький офсайд Мбаппе. До конца шести добавленных минут моментов больше не было, хоть «бундестим» и пыталась спасти игру. Итог – победа сборной Франции с немецким прагматизмом над самой Германией.

Кирилл Иванцов