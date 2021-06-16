Погба: «Без команды я бы не сыграл так хорошо»

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16 Июня 2021, 01:03,
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Французский полузащитник Поль Погба оценил матч против Германии.
Погба уверен, что каждый игрок сборной Франции настроен именно на командную работу - вместе идти за моментами и вместе обороняться. Также Погба признали лучшим игроком матча, но француз считает, что эта награда стала возможной благодаря усилиям партнёров. Тоже самое сказал и Криштиану Роналду для официального сайта УЕФА, получивший такую же награду после встречи с Венгрией.
В группе F после первого тура действующие чемпионы мира занимают лишь вторую строчку, так как португальцы забили венграм на два мяча больше. Французы встретятся с Португалией только в третьем круге.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная Франции, Поль Погба