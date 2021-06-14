Нойер: «Мы не считаем себя аутсайдерами в матче с Францией»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер настроен на победу в матче с Францией, который станет для «бундестим» стартовым на чемпионате Европы.

- Мы знаем, что задолжали болельщикам после прошлого турнира [чемпионата мира 2018 года], - заявил Нойер на пресс-конференции. - Мы попытаемся их порадовать и нуждаемся в поддержке. У нас отличный настрой, нужно обыгрывать Францию.

- Мы не считаем себя аутсайдерами. У Франции восхитительная команда, но мы готовы соперничать и провести хороший матч. Мы его с нетерпением ждем, - добавил Нойер.

Поединок состоится во вторник и начнется в 22:00.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».