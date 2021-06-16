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Йоахим Лёв: «Никаких претензий к Хуммельсу нет»

16 Июня 2021, 01:29,

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался после поражения французскому коллективу. 

Немецкий специалист рассказал, что его подопечные готовились к быстрым контратакам Франции, но некоторые из них всё-таки не смогли сдержать. Также Лёв отметил как сильны французы в отборе мяча и в блокировке центральных зон для проникновения в их штрафную. Наставник немецкой команды заявил, что ни в коем случае нельзя винить Матса Хуммельса за автогол, потому что в той ситуации у него не было другой возможности выбить мяч. 

Также в интервью для Bayern & Germany Лёв сказал, что его подопечные бились до конца, поэтому он не может в чём-либо обвинять игроков. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная Германии, Сборная Франции, Йоахим Лёв, Чемпионат Европы-2020
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