Йоахим Лёв: «Никаких претензий к Хуммельсу нет»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался после поражения французскому коллективу.

Немецкий специалист рассказал, что его подопечные готовились к быстрым контратакам Франции, но некоторые из них всё-таки не смогли сдержать. Также Лёв отметил как сильны французы в отборе мяча и в блокировке центральных зон для проникновения в их штрафную. Наставник немецкой команды заявил, что ни в коем случае нельзя винить Матса Хуммельса за автогол, потому что в той ситуации у него не было другой возможности выбить мяч.

Также в интервью для Bayern & Germany Лёв сказал, что его подопечные бились до конца, поэтому он не может в чём-либо обвинять игроков.