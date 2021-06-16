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Германия впервые проиграла стартовый матч на чемпионате Европы

16 Июня 2021, 00:01,

Сборная Франции нанесла поражение Германии с минимальным преимуществом в один мяч. 

Это поражение для Германии стало первым в истории, когда им пришлось потерять очки в стартовом матче чемпионата Европы. До этого в 12 играх немцы семь раз одержали победу и пять раз сыграли вничью. Эту статистику приводит Gracenote Live.

В матче против сборной Франции голкипер и капитан Германии Мануэль Нойер мог бы пропустить и три мяча, но два гола были отменены из-за положения вне игры. 

Теперь Германия занимает третье место в группе F только благодаря тому, что Венгрия пропустила от Португалии три раза. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная Германии, Сборная Франции
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