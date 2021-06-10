Макрон извинился перед Мбаппе

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился со сборной Франции накануне старта на Евро-2020. Глава государства отдельно обратился к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе: «Извини за трансфер». Футболист смущенно улыбался и говорил, что все в порядке. Так же он ответил на благодарность от Макрона за участие в кампании по вакцинации от коронавируса.

Что касается истории с трансфером, 23 мая Макрон принял в Елисейском дворце известных во Франции блогеров Макфлая и Карлито, с которыми сыграл в игру «Правда или вымысел». Эмманюль Макрон предложил соперникам угадать, правда ли то, что он лично занимается карьерой Мбаппе и готовит его переход в «Марсель», за который сам болеет. Блогеры не поверили и были правы.