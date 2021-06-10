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В сборной Франции недовольны коментариями Жиру

10 Июня 2021, 15:53,

Перед стартом Евро-2020 не всё спокойной в лагере сборной Франции, которая считается фаворитом турнира. В прошлой контрольной игре с Болгарией (3:0) Оливье Жиру оформил дубль, выйдя на замену. Тем не менее, форвард остался недовольным тем, что на него мало играли партнеры.

L'Equipe сообщает, что комментарии ветерана разозлили нападающего Килиана Мбаппе. В итоге после командного ужина Жиру принес извинения, а наставник Дидье Дешам призвал Мбаппе успокоиться и думать о подготовке к чемпионату Европы.

15 июня французы дебютируют ответственным матчем против команды Германии.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру
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Комментарии (2)
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0
White_Shark
10 Июня 2021, 17:47

Жиру в праве сказать - "это всё потому что я белый?"
=)

0
Misha_diablo_football
10 Июня 2021, 17:30

По ходу командная химия с приходом Бенза подпортилась...

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