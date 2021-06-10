В сборной Франции недовольны коментариями Жиру

Перед стартом Евро-2020 не всё спокойной в лагере сборной Франции, которая считается фаворитом турнира. В прошлой контрольной игре с Болгарией (3:0) Оливье Жиру оформил дубль, выйдя на замену. Тем не менее, форвард остался недовольным тем, что на него мало играли партнеры.

L'Equipe сообщает, что комментарии ветерана разозлили нападающего Килиана Мбаппе. В итоге после командного ужина Жиру принес извинения, а наставник Дидье Дешам призвал Мбаппе успокоиться и думать о подготовке к чемпионату Европы.

15 июня французы дебютируют ответственным матчем против команды Германии.