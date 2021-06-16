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Киммих: «Германия заслужила ничью»

16 Июня 2021, 01:13,

Футболист сборной Германии Йозуа Киммих не считает, что его национальная команда справедливо проиграла Франции. 

Игрок мюнхенской «Баварии» заявил, что Германия проиграла из-за неудачного момента, когда Матс Хуммельс забил в свои же ворота. Если же рассматривать остальное время игры, то немцы доминировали над французами. Киммих уверен, что Германия наиграла как минимум на ничью. 

Германия пропустила ещё два мяча, но рефери не засчитал эти голы, так как в обоих случаях зафиксировал офсайд. 

Лучшим игроком матча был признан Поль Погба, который поблагодарил партнёров за помощь. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная Франции, Сборная Германии, Чемпионат Европы-2020, Йозуа Киммих
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