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Рюдигер – о матче с Францией: «Они являются фаворитами лишь на бумаге»

13 Июня 2021, 17:10,

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча против сборной Франции.

«Да, на бумаге Франция является фаворитом, но это только на бумаге. У них отличная атака, но мы готовы оказать им сопротивление», - цитирует Рюдигера Calciomercato.

Матч между сборными Франции и Германии состоится во вторник, 15 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

28-летний Рюдигер сыграл 19 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и отметился одним забитым голом. Контракт Антонио с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Германии, Сборная Франции, Антонио Рюдигер
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