Рюдигер пытался укусить Погба в матче Франция - Германия

В концовке первого тайма защитник сборной Германии Антонио Рюдигер чуть не укусил полузащитника Франции Поля Погба.

Футболист немецкой сборной обнял игрока «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, после чего пытался укусить плеймейкера. Француз обратился к рефери, но судья оставил этот эпизод без наказания для Рюдигера.

Сборные Франции и Германии находятся в группе F. Их оппоненты Португалия и Венгрия уже провели очный матч первого тура и команда Фернанду Сантуша выиграла со счётом 3:0.

Проследить за хронологией матча Франция - Германия можно в нашей текстовой трансляции. Второй тайм Германия начала при отрицательном счёте в 0:1 из-за автогола Матса Хуммельса.