Бензема появится в старте на игру против Германии

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15 Июня 2021, 21:20,
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Официальный аккаунт сборной Франции в «Твиттере» опубликовал стартовый состав на игру первого тура чемпионата Европы 2020 года, в рамках которого подопечные Дидье Дишама сыграют против национальной команды Германии.
Французы выставили атакующее трио в лице Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и Карима Бензема. Капитанская повязка остаётся у голкипера Уго Льориса.
Антуан Гризманн является единственным действующим футболистом в текущем розыгрыше Евро-2020, который может составить конкуренцию Криштиану Роналду за звание лучшего бомбардира в истории первенства. У португальца 11 забитых мячей, а у француза 6.
Следить за детальной трансляцией матча Франция - Германия можно на LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная Германии, Сборная Франции, Карим Бензема