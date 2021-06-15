Бензема появится в старте на игру против Германии

Официальный аккаунт сборной Франции в «Твиттере» опубликовал стартовый состав на игру первого тура чемпионата Европы 2020 года, в рамках которого подопечные Дидье Дишама сыграют против национальной команды Германии.

Французы выставили атакующее трио в лице Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и Карима Бензема. Капитанская повязка остаётся у голкипера Уго Льориса.

Антуан Гризманн является единственным действующим футболистом в текущем розыгрыше Евро-2020, который может составить конкуренцию Криштиану Роналду за звание лучшего бомбардира в истории первенства. У португальца 11 забитых мячей, а у француза 6.

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