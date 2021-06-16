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Льорис: «Франция показала командный футбол и выполнила задачу»

16 Июня 2021, 09:12,

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис пообщался с журналистами после поединка с командой Германии на старте Евро-2020. Встреча завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 1:0. Судьбу встречи решил автогол Матса Хуммельса.

«Нашей целью были три балла. Мы продемонстрировали командный футбол и выполнили свою задачу. Мои партнеры отлично играли без мяча, в защитных действиях участвовали все без исключения. Кроме того, мы неплохо выбегали в контратаки», - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Во втором туре Франция встретится с Венгрией, а Германия сыграет против Португалии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Уго Льорис
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