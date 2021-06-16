Рюдигер отрицает, что кусал Погба

Во вторник вечером на чемпионате Европы проходил матч между сборными Франции и Германии. Обсуждаемым оказался эпизод, когда Антонио Рюдигер, возможно, укусил Поля Погба, но не был наказан. После игры немецкий защитник прокомментировал ситуацию.

«Конечно, я не должен был приближаться ртом к его спине. Это выглядит неудачно. После игры мы с Полем говорили как друзья. По ходу нашей беседы он сказал, что это не было укусом, как подумали некоторые зрители», - приводит слова Рюдигера Goal.com.

Напомним, что сборная Франции обыграла Германию со счётом 1:0. Матс Хуммельс поразил свои ворота.