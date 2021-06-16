Рюдигер отрицает, что кусал Погба

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16 Июня 2021, 16:41,
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Во вторник вечером на чемпионате Европы проходил матч между сборными Франции и Германии. Обсуждаемым оказался эпизод, когда Антонио Рюдигер, возможно, укусил Поля Погба, но не был наказан. После игры немецкий защитник прокомментировал ситуацию.
«Конечно, я не должен был приближаться ртом к его спине. Это выглядит неудачно. После игры мы с Полем говорили как друзья. По ходу нашей беседы он сказал, что это не было укусом, как подумали некоторые зрители», - приводит слова Рюдигера Goal.com.
Напомним, что сборная Франции обыграла Германию со счётом 1:0. Матс Хуммельс поразил свои ворота.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Германии, Поль Погба, Антонио Рюдигер