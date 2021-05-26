​Они стали хозяевами Евро-2020 месяц назад: чем примечателен стадион в Севилье

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» открывает серию материалов о стадионах, на которых уже очень скоро пройдут матчи чемпионата Европы. В первом выпуске этой своеобразной рубрики мы поговорим об Олимпийском стадионе Севильи.

Севилья

В обычное время смена города, принимающего чемпионат Европы, за полтора месяца до старта турнира казалась бы чем-то из ряда вон выходящим. В эпоху же пандемии подобные перемены стали уже привычным делом. Хозяином Евро-2020 должен был стать город Бильбао, но его власти не смогли выполнить требование УЕФА – гарантировать проведение матчей хотя бы с частичным заполнением трибун. Как следствие, Бильбао был заменён на Севилью.

Севилья считается одним из наиболее красивых городов Испании. Если вспомнить времена до пандемии, то в Севилью всегда съезжалось множество туристов, которые приезжали посмотреть не только на узкие улочки древней части города, но и на многие достопримечательности, в частности на известный севильский кафедральный собой.

В футбольном мире Севилья известна главным образом благодаря клубу с одноимённым названием. Сегодня «Севилья» входит в топ-4 команд чемпионата Испании и считается экспертом второго по престижности еврокубка. Впервые выиграв Кубок УЕФА под руководством Хуанде Рамоса в 2006 году, команда впоследствии выигрывала этот турнир, который теперь называется Лигой Европы, ещё пять раз. В Севилье базируется ещё один футбольный клуб – «Бетис». В плане статуса и достижений он является куда более скромным.

Олимпийский стадион

Олимпийский стадион Севильи, более известный на местном уровне как «Ла-Картуха», был построен специально к чемпионату мира по лёгкой атлетике, который в 1999 принимала Севилья. Общая вместимость этой арены составляет 60 тысяч зрителей. Стадион не является домашним ни для «Севильи», ни для «Бетиса», хотя они тоже относятся к его собственникам, разделяя 3% (по 1,5%). Вообще по первоначальному плану клубы должны были играть на этом стадионе, как «Милан» и «Интер» играют на «Сан-Сиро», но фанаты этому воспротивились, поэтому «Севилья» и «Бетис» продолжили выступать на своих аренах.

«Ла-Картуха» является многоцелевым стадионом. Несколько раз он принимал финалы Кубка Дэвиса в теннисе. Также здесь неоднократно организовывались концерты и другие культурно-развлекательные мероприятия.

Что касается больших футбольных матчей, то на Олимпийском стадионе Севильи шесть раз выступала сборная Испании. Именно здесь «красная фурия» осенью 2020 года разнесла Германию со счётом 6:0. Четыре раза «Ла-Картуха» принимал финалы Кубка Испании. Два из этих кубковых финалов состоялись в апреле 2021 года, ведь финальный поединок сезона 2019/2020 был перенесён из-за пандемии. Кубок Испании на Олимпийском стадионе Севильи доставался «Валенсии» (1999), «Сарагосе» (2001), «Реал Сосьедаду» (2021) и «Барселоне» (2021). Также на этой арене «Атлетик» из Бильбао завоевал Суперкубок Испании в январе 2021 года, обыграв «Барселону».

Самый статусный футбольный матч на Олимпийском стадионе Севильи проходил в 2003 году. Это был финал Кубка УЕФА между «Селтиком» и «Порту», в котором «драконы» из Португалии победили в компенсированное время.

«Ла-Картауха» стал хозяином Евро-2020 только в апреле. Арене не понадобилось каких-либо серьёзных приготовлений. За последние годы стадион, на котором имелись проблемы, был реанимирован. Речь идёт о замене газона и ремонте крыши. Именно реанимация позволила вернуть на арену кубковые финалы. В ближайшие два сезона матчи за этот трофей тоже примет Олимпийский стадион Севильи.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка недавно сообщал, что Олимпийский стадион Севильи на Евро-2020 сможет принимать по 16 тысяч зрителей.

Визитная карточка

Олимпийский стадион Севильи Год открытия 1999 Размер поля (м) 105*68 Домашний клуб нет Общая вместимость (чел) 60 000 Вместимость на Евро-2020 (чел) 16 000

Какие матчи здесь пройдут

Олимпийский стадион Севильи примет три игры группового этапа Евро-2020 с участием сборной Испании – против Швеции, Польши и Словакии. Также здесь пройдёт один из матчей 1/8 финала.