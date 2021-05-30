​Его открывала королева: что нужно знать о «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает рассказывать своим любимым читателям о стадионах ближайшего чемпионата Европы. В очередном выпуске речь пойдёт о «Йохан Кройф Арене», расположенной в Амстердаме.

Амстердам

Изначально, когда ещё не было принято решение о проведении Евро-2020 в разных европейских городах, Голландия планировала подать совместную заявку на приём турнира с Бельгией. Эти две страны принимали континентальный футбольный форум в 2000 году и 20 лет спустя хотели сделать это снова. Впрочем, планы сорвались: у бельгийцев возникли проблемы с документами, а голландцы объявили о желании сконцентрироваться на борьбе за Евро-2024, считая, что у них нет шансов бороться за Евро-2020 с Турцией. Когда же УЕФА объявил об изменении концепции турнира, Амстердам сразу же выразил желание стать одним из принимающих городов.

Город Амстердам вряд ли нуждается в подробном представлении. Столица Голландии является одним из наиболее популярных туристических направлений в Европе. Для ценителей архитектуры здесь раздолье: в Амстердаме до наших времён сохранилось большое количество средневековых зданий. Ценители искусства тоже останутся довольны, ведь чтобы посетить все музеи голландской столицы, недельного отпуска явно не хватит. Стоит сказать, что Амстердам является центром слияния разных культур. Примерно десять лет назад было установлено, что в городе проживают представители 177 разных национальностей.

В футбольном мире Амстердам ассоциируется главным образом с двумя глыбами – клубом «Аякс» и Йоханом Кройфом. «Аякс» - самый титулованный клуб Голландии, завоевавший 35 титулов чемпиона страны и 4 трофея Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. ФИФА включала «Аякс» в пятёрку лучших клубов XX века. Йохан Кройф – легенда голландского футбола и обладатель трёх «Золотых мячей». В своё время он преуспел не только как футболист, но и как тренер, оказав мощное влияние на футбол. Конспектами Кройфа пользуются и современные тренеры, в частности Хосеп Гвардиола. Несколько лет назад в честь Йохана Кройфа в Амстердаме был переименован стадион, о котором мы сейчас и расскажем.

«Йохан Кройф Арена»

Стадион «Йохан Кройф Арена», ранее носивший название «Амстердам Арена», был открыт в 1996 году. Строительство арены заняло три года и обошлось в 140 миллионов евро. Особенностью стадиона в Амстердаме является его выдвижная крыша, которая, кстати говоря, раньше провоцировала трудности. Газон приходилось перестилать каждые четыре года, поскольку постоянная тень мешала нормальному росту травмы.

Церемонию открытия нового стадиона 14 августа 1996 года начинала королева Беатрикс, которая опустила особенное, самое крупное в мире полотно с размерами 126 на 80 метров. На полотне размещались двухмерные корабли, символизирующие команды чемпионата Голландии. Открытие получилось красочным, и вряд ли его слишком испортил результат последующего товарищеского матча – «Аякс» проиграл «Милану» 0:3.

«Йохан Кройф Арена» в своё время принимала два больших еврокубковых финала. В 1998 году «Реал» здесь завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв «Ювентус» с минимальным счётом 1:0. «Челси» же в Амстердаме брал трофей Лиги Европы в 2013 году, когда оказался сильнее «Бенфики». Также эта арена принимала пять матчей финальной части Евро-2000, в частности полуфинал, в котором Голландия по пенальти проиграла Италии.

На «Йохан Кройф Арене» своих соперников принимает «Аякс». Также здесь часто играет сборная Голландии, за которой не закреплён определённый стадион. Ещё эта арена способна принимать концерты. Такого рода мероприятия могут собрать на «Йохан Кройф Арене» до 71 тысячи зрителей, в то время как пропускная способность на футбольных матчах составляет чуть более 55 тысяч фанатов. На этом стадионе выступали Майкл Джексон, Робби Уильямс, Мадонна и другие звёзды.

Перед чемпионатом Европы 2020 года на «Йохан Кройф Арене» сделали ремонт, главным образом коснувшийся фасада. Его сделали более выпуклым, что не только изменило внешний вид стадиона, но и расширило некоторые помещения.

Пропускная способность «Йохан Кройф Арены» на Евро-2020 составит 25% от общей вместимости. В апреле сообщалось, что речь идёт как минимум о 12 тысячах фанатов на матчах.

Визитная карточка

Йохан Кройф Арена Год открытия 1996 Размеры поля (м) 105*68 Домашний клуб Аякс Общая вместимость (чел) 55 500 Общая вместимость на Евро-2020 12 000

Какие матчи здесь пройдут

На «Йохан Кройф Арене» сборная Голландии проведёт все три своих матча группового этапа чемпионата Европы. Также в Амстердаме пройдёт одна из игр 1/8 финала турнира.

Дата Стадия Матч 13 июня ГЭ Голландия - Украина 17 июня ГЭ Голландия - Австрия 21 июня ГЭ Северная Македония - Голландия 26 июня 1/8 2А - 2В

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