Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила

Сборные Голландии и Украины выдали пока лучший матч Евро. Обе команды играли в атакующий футбол и забили на пару пять голов. Голландцы вели 2:0, украинцы отыгрались, но «оранжевые» всё же вырвали победу.

В воскресенье на чемпионате Европы свои матчи провели команды квартета С. Австрия и Северная Македония завершили свой матч со счётом 3:1 в пользу альпийцев. Во втором же поединке квартета в Амстердаме сборная Голландии принимала команду Украины. Кстати, интересно, что это была первая официальная игра между этими коллективами, ранее они встречались лишь в товарищеских встречах.

Игра начала бодро. Уже на второй минуте сборная Украины провела затяжную атаку, катала мяч в штрафной голландцев, но до удара дело так и не дошло. В свою очередь «оранжевые» тут же провели контратаку – Депай протащил мяч от центра поля к чужой штрафной, обыграв четверых соперников, но его удар парировал Бущан. В ответ украинцы провели ещё одну неплохую атаку, заработав угловой. Голландцы же ответили своим заработанным стандартом. «Оранжевые» провели классную атаку – де Рон получил мяч в центре штрафной и покатил его направо на Дюмфриса, который оказался с глазу на глаз с Бущаном, но голкипер украинцев вновь выручил. Тут же подопечные де Бура провели ещё одну атаку, и после прострела справа Вейналдум с линии штрафной пробил выше цели. Уже на одиннадцатой минуте украинцы лишились Зубкова, который получил травму и был вынужден уступить место Марлосу.

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После такого яркого дебюта игра чуть успокоилась. Обе команды стали плотнее играть в обороне, да и скорости чуть упали. Лишь в середине тайма команды вновь взорвались. Сначала украинцы провели классную контратаку, но Ярмоленко, получив мяч на правом фланге, так и не придумал, что делать, а Малиновскому на втором темпе ударить не дали. В ответ голландцы вновь провели острую атаку, и Бущан ногой выбил мяч подальше. Затем вновь случился размен атаками. Сначала Бущан бросился в ноги Вегхорсту, забрав у того мяч! А ведь голландец после паса Депая мог расстреливать ворота. И тут же после атаки украинцев Ярмоленко, получив передачу от Малиновского, чуть промедлил с ударом, и футбольный снаряд у него отнял ван Анхольт.

За пять минут до конца первого тайма Бущан вновь спас свою команду. После атаки голландцев мяч отскочил к Вейналдуму, который с линии штрафной пробил слёта, футбольный снаряд полетел по странной траектории, но голкипер украинцев спас. Тут же «оранжевые» провели ещё одну атаку, и после навеса слева Дюмфрис головой бил без помех с угла вратарской, но в створ не попал. В итоге, на перерыв команды так и ушли при нулях на табло.

В начале второго тайма голландцы действовали не так активно, зато они владели мячом и давили. В итоге этого хватило, чтобы открыть счёт. Миколенко в стиле Семёнова не смог на левом фланге прервать передачу, мяч оказался у Депая, который прострелил в штрафную, Бущан на выходе в падении отбил футбольный снаряд, но первым к нему успел Вейналдум, который пробил точно в верхний угол. «Оранжевые» тут же бросились вперёд, чтобы удвоить преимущество, но украинцы отбивались, но недолго. Дюмфрис в штрафной продавил Миколенко и сделал передачу назад на Вегхорста, который расстрелял Бущана, не оставив тому шансов.

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После двух голов голландцы чуть сбавили обороты, при этом украинцы никак прибавить не могли. Казалось, что подопечные Шевченко уже ничего не придумают. Однако за пятнадцать минут до конца матча Ярмоленко получил мяч перед штрафной и красивым обводящим ударом пробил в дальнюю «девятку». Прыжок Стекеленбурга лишь добавил эффектности этому мячу. Кстати, Ярмоленко стал лишь вторым украинцем, который бы забивал на Евро. До этого на континентальных первенствах отметился лишь Шевечнко, который оформил дубль в 2012-м году шведам, а в следующих пяти поединках «жёлто-синие» не смогли поразить ворота.

Буквально через пару минут украинцы и вовсе сравняли счёт! Подопечные Швеченко заработали право на штрафной недалеко от ворот, и после навеса Малиновского в воздухе Яремчук выиграл борьбу и пробил в цель!

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Голландцы тут же встрепенулись и пошли вперёд. Сначала Дюмфрис простреливал, но потом заработал угловой. Потом он же запускал Депая в штрафную, но чуть неточно. И всё же «оранжевые» забили вновь. Аке навесил слева, и Дюмфрис, выиграв борьбу у Зинченко головой пробил в угол. Бущан, кажется, немного запоздал с прыжком, и спасти команду не смог.

В итоге, сборная Голландии выиграла, но команда Украины оставила очень приятное впечатление. Тем обиднее, что подопечные Шевченко стали соавторами антирекорда чемпионатов Европы. Украинцы проиграли шестой подряд матч на континентальных первенствах, ранее таким отметилась лишь команда Югославии. При этом балканцы свои шесть подряд поражений потерпели на двух турнирах, между которыми прошло много лет - в 1968-м и 1984-м годах.

В следующем туре голландцы ждут к себе в гости австрийцев. Украинцы же отправляются в Бухарест, где их уже ждут северные македонцы.