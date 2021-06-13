Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила

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13 Июня 2021, 23:55,
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Сборные Голландии и Украины выдали пока лучший матч Евро. Обе команды играли в атакующий футбол и забили на пару пять голов. Голландцы вели 2:0, украинцы отыгрались, но «оранжевые» всё же вырвали победу.
|(1:0) Вейналдум Джорджиньо 52'
|(2:0) Вегхорст Ваут 59'
|75' Ярмоленко Андрей (2:1)
|79' Яремчук Роман (2:2)
|(3:2) Дюмфрис Дензел 85'
В воскресенье на чемпионате Европы свои матчи провели команды квартета С. Австрия и Северная Македония завершили свой матч со счётом 3:1 в пользу альпийцев. Во втором же поединке квартета в Амстердаме сборная Голландии принимала команду Украины. Кстати, интересно, что это была первая официальная игра между этими коллективами, ранее они встречались лишь в товарищеских встречах.
Игра начала бодро. Уже на второй минуте сборная Украины провела затяжную атаку, катала мяч в штрафной голландцев, но до удара дело так и не дошло. В свою очередь «оранжевые» тут же провели контратаку – Депай протащил мяч от центра поля к чужой штрафной, обыграв четверых соперников, но его удар парировал Бущан. В ответ украинцы провели ещё одну неплохую атаку, заработав угловой. Голландцы же ответили своим заработанным стандартом. «Оранжевые» провели классную атаку – де Рон получил мяч в центре штрафной и покатил его направо на Дюмфриса, который оказался с глазу на глаз с Бущаном, но голкипер украинцев вновь выручил. Тут же подопечные де Бура провели ещё одну атаку, и после прострела справа Вейналдум с линии штрафной пробил выше цели. Уже на одиннадцатой минуте украинцы лишились Зубкова, который получил травму и был вынужден уступить место Марлосу.
После такого яркого дебюта игра чуть успокоилась. Обе команды стали плотнее играть в обороне, да и скорости чуть упали. Лишь в середине тайма команды вновь взорвались. Сначала украинцы провели классную контратаку, но Ярмоленко, получив мяч на правом фланге, так и не придумал, что делать, а Малиновскому на втором темпе ударить не дали. В ответ голландцы вновь провели острую атаку, и Бущан ногой выбил мяч подальше. Затем вновь случился размен атаками. Сначала Бущан бросился в ноги Вегхорсту, забрав у того мяч! А ведь голландец после паса Депая мог расстреливать ворота. И тут же после атаки украинцев Ярмоленко, получив передачу от Малиновского, чуть промедлил с ударом, и футбольный снаряд у него отнял ван Анхольт.
За пять минут до конца первого тайма Бущан вновь спас свою команду. После атаки голландцев мяч отскочил к Вейналдуму, который с линии штрафной пробил слёта, футбольный снаряд полетел по странной траектории, но голкипер украинцев спас. Тут же «оранжевые» провели ещё одну атаку, и после навеса слева Дюмфрис головой бил без помех с угла вратарской, но в створ не попал. В итоге, на перерыв команды так и ушли при нулях на табло.
В начале второго тайма голландцы действовали не так активно, зато они владели мячом и давили. В итоге этого хватило, чтобы открыть счёт. Миколенко в стиле Семёнова не смог на левом фланге прервать передачу, мяч оказался у Депая, который прострелил в штрафную, Бущан на выходе в падении отбил футбольный снаряд, но первым к нему успел Вейналдум, который пробил точно в верхний угол. «Оранжевые» тут же бросились вперёд, чтобы удвоить преимущество, но украинцы отбивались, но недолго. Дюмфрис в штрафной продавил Миколенко и сделал передачу назад на Вегхорста, который расстрелял Бущана, не оставив тому шансов.
После двух голов голландцы чуть сбавили обороты, при этом украинцы никак прибавить не могли. Казалось, что подопечные Шевченко уже ничего не придумают. Однако за пятнадцать минут до конца матча Ярмоленко получил мяч перед штрафной и красивым обводящим ударом пробил в дальнюю «девятку». Прыжок Стекеленбурга лишь добавил эффектности этому мячу. Кстати, Ярмоленко стал лишь вторым украинцем, который бы забивал на Евро. До этого на континентальных первенствах отметился лишь Шевечнко, который оформил дубль в 2012-м году шведам, а в следующих пяти поединках «жёлто-синие» не смогли поразить ворота.
Буквально через пару минут украинцы и вовсе сравняли счёт! Подопечные Швеченко заработали право на штрафной недалеко от ворот, и после навеса Малиновского в воздухе Яремчук выиграл борьбу и пробил в цель!
Голландцы тут же встрепенулись и пошли вперёд. Сначала Дюмфрис простреливал, но потом заработал угловой. Потом он же запускал Депая в штрафную, но чуть неточно. И всё же «оранжевые» забили вновь. Аке навесил слева, и Дюмфрис, выиграв борьбу у Зинченко головой пробил в угол. Бущан, кажется, немного запоздал с прыжком, и спасти команду не смог.
В итоге, сборная Голландии выиграла, но команда Украины оставила очень приятное впечатление. Тем обиднее, что подопечные Шевченко стали соавторами антирекорда чемпионатов Европы. Украинцы проиграли шестой подряд матч на континентальных первенствах, ранее таким отметилась лишь команда Югославии. При этом балканцы свои шесть подряд поражений потерпели на двух турнирах, между которыми прошло много лет - в 1968-м и 1984-м годах.
В следующем туре голландцы ждут к себе в гости австрийцев. Украинцы же отправляются в Бухарест, где их уже ждут северные македонцы.
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Украины, Сборная Голландии
То ли это так кажется, но сборная Украины выглядит спокойнее и солиднее сборной России.
Наверное, тут только Дыня сможет рассудить)
и не знаю заметил кто или нет. Какой же ТОПИЩЕ этот Вейналдум. Барса должна локти кусать. Могли создать связку Вейналдум - де Йонг это же шикардосик был бы
особо бросилось в глаза как выпустили на поле 5 номера (молодой какой то оборонец), то Вейналдум стал не только в центре играть, а к молодому подбегать чтобы тот мог обстучаться через пас если что. Настоящий опытный лидер!!!
резалт закономерен, но украинцев можно только похвалить
и опять бросилось в глаза что украинцы низом через пас выходят в оборону, а не через заброс на тополя
НО при этом хочу заметить что игра забудется уже скоро. Если провалятся с "македонянами" и австроБундесами то уже никто не вспомнит этот мини-камбэк )) Так что )
мы приехали на ЕВРО не номер отбывать, а играть, у нас очень молодая команда, только Ярмола наверное кому больше 30 лет на поле еще и Марлос вышел
Украина не наиграла на победу или на ничью. Но, чёрт возьми, как это было волшебно и красиво! Какой камбек! И, как тут правильно заметили, лучший матч на Евро на данный момент. Казалось бы, у соперника всё выходит. Вы держитесь, держитесь, но по итогу даёте брешь. А потом вас добивают. Думают, что вы слабы. А вы берёте, отбиваетесь локтем, а потом заезжаете с вертухи. Красиво :) Украине не стоит стыдиться этого матча. Результат не достигнут, да. Но было показано большее. Может, игра не идеальна, но с духом всё в порядке! Он очень поможет команде на Евро. Впрочем, с обладателем Золотого Мяча - тренером и не могло быть по-другому. Спасибо командам за шоу и моей любимой сборной за игру! Сейчас только эмоции. Я горд, несмотря на результат. И всем желаю испытать чувство гордости за сборную.
Наконец-то интересный матч, нескучный, с голами и интригой - лучший на этом Евро. Голландцы, конечно, наиграли на победу, но украинцам за характер и волю к победе ничья была бы заслуженной наградой. Российским функционерам надо бы поучиться у украинцев работе с национальной сборной.
я плачу(((( Зина это ужас!! Шева не угадал с заменой, состав не оптимальный ((((( Спасибо Малиновскому и Ярмоленку, жалко Циганкова небыло и Степаненка!!
Пока это лучший матч на чемпионате. Спасибо командам за игру.
Лысый и его игроки-недоумки, смотрите, как надо играть!!! И завидуйте, ведь вам такое даже не снилось!
Хоть и по очкам нули,но по содержанию разные полюса
Будем объективны-всё справедливо. Как бы не было обидно сборной Украины.
Но показали,что потенциал есть.
Шевченко конечно перспективный тренер
Понравились голландцы: резво, технично, с задором и креативом. Вейналдум, Де Йонг, Депай выделялись. Ну и Дюмфрис, забивший гол и имевший еще парочку хороших моментов.
Неожиданно Классен не появился, и Гравенберха лучше было выпустить, чтобы набирался опыта. Пока лучший матч, по всем показателям.
Как пел Макаревич в своей песне: "А с нами ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдёт!" Так и с голландским футболом на протяжении многих десятков лет ничего не происходит. Принципы все те же - 1) сами играем и другим даём играть, 2) лучшая защита - нападение. И из-за этих принципов, которые направлены прежде всего на зрелищность, у голландцев постоянно "хромает" игра в обороне. Вот и сегодня - с 2-0 смогли "устроиться на 2-2. Но - в принципе - победили они заслуженно - были техничнее своих соперников и создали больше моментов у их ворот. Украине за такое поражение должно быть обидно, но не стыдно! Но - как у нас говорят - за одного битого двух небитых дают! Такие поражение порой бывают полезнее некоторых побед. Внимательно смотрел за Зинченко - ИМХО - явно переоцененный игрок. Портачил в этом матче чересчур много и третий гол полностью на его совести((
может, переволновался Александр. в товарняках он в роли диспетчера смотрелся знатно.
ему не винины ставить нужно было а ноги ровнять!!!!!!!!!!! нашел себе Сидан теперь ходит довольный, супер звезда, на банку загнать, у нас много классных молодых игроков в сборной!!
Соперник был серьезный. Посмотрим,что с равными командами сможет сделать.
Но вряд ли финалист ЛЧ мог переволноваться
да, но нарезался Зина прилично сегодня. "нарезался" это я не к цитате из советского фильма, а к тому что обрезок прилично исполнил ))
ааатличный матч! по сборам у украинцев видно было хорошую игру, голландцы тоже неплохо играли. две атакующие команды сошлись, и получился результативный матч! эх, голландцам бы с обороной дело поправить, и тогда сборная заблистала бы. как же хочется, чтобы они взяли уже новый трофей. заждался я с памятного 1988 года!
вроде как Де Лихта поберегли пока, а Тимбер в Аяксе далеко не основной. С ним покрепче должна быть оборона.
без ван Дейка хреново. и Ливер без него посдал в обороне, и в сборной проблемки.
Ага, мощный такой тандем с де Лихтом был бы.
Отличный матч. У хохлов хорошая сборная.
Ну вот и настоящее сражение увидели.
Голланды всё таки реализовали свое преимущество в классе и то, что у них гораздо больше людей может что то сделать в атаке, чем всего пара игроков у украинцев.
Зря Украина поменяла вратаря в перерыве. Каким образом Шунин играет за две сборные?)))
матч просто бомба , пока что украшение этого чемпионата , жду яркой игры от России и Украины в следующих матчах !!!
от хохлов то может и дождёмся, а вот от нашей команды - терзают смутные сомнения. от голландцев точно увидим!