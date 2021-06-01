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Шевченко оценил уровень соперников сборной Украины на Евро-2020

01 Июня 2021, 08:41,

Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко высказался об уровне соперников его подопечных на грядущем чемпионате Европы-2020.

«Македонцы и австрийцы показывают достаточно хороший уровень футбола. Голландия- фаворит нашего квартета, в этом нет сомнений. Хотя на таком турнире не бывает слабых команд. У голландцев есть преимущество, ведь они сыграют при своих фанатах. Вай Дейк не поможет им, но и без него эта сборная очень сильна», - передает слова тренера Tuttomercatoweb.

Напомним, что континентальный турнир стартует 11 июня. В первом поединке Украина встретится с Голландией в Амстердаме.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко
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