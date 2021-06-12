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Де Лихт не поможет Голландии в матче с Украиной

12 Июня 2021, 16:47,

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт не сыграет в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Украины. Об этом заявил наставник «оранжевых» Франк де Бур.

«Поединок с Украиной состоится слишком рано для де Лихта. Мы бы могли рискнуть, если бы ситуация обязывала. Но сейчас не тот момент. Думаю, Маттайс будет в строю ко второму поединку», - передает слова специалиста NU.

Матч Голландия - Украина пройдет в воскресенье, 13 июня. Начало - запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маттайс де Лихт
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