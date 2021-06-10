Колосков назвал «чушью» решение УЕФА по форме сборной Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку решению УЕФА по новой форме сборной Украины. Европейский футбольный союз не против карты государства на экипировке, а также запретил использование фразы «Героям слава».

- Радоваться тут нечему. Что за победа такая? Чушь какая-то! Это не решение вопроса. Это слабенький компромисс, - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новая форма сборной Украины была представлена в воскресенье и была заранее согласована с УЕФА. Тем не менее, организация в четверг внесла в нее одно изменение.

Чемпионат Европы стартует 11 июня, первый матч украинцы сыграют спустя два дня - с Голландией.