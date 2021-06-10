Колосков назвал «чушью» решение УЕФА по форме сборной Украины

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10 Июня 2021, 14:10,
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку решению УЕФА по новой форме сборной Украины. Европейский футбольный союз не против карты государства на экипировке, а также запретил использование фразы «Героям слава».
- Радоваться тут нечему. Что за победа такая? Чушь какая-то! Это не решение вопроса. Это слабенький компромисс, - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что новая форма сборной Украины была представлена в воскресенье и была заранее согласована с УЕФА. Тем не менее, организация в четверг внесла в нее одно изменение.
Чемпионат Европы стартует 11 июня, первый матч украинцы сыграют спустя два дня - с Голландией.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Украины, Вячеслав Колосков
я думал, это он про закон о "Трех колосках", или хотя бы о замере грибов)
а тут все та же пластинка.
ну да, низзя жеш... осторожненько щас нужно про такое... пролетарскую бдительность это самое..