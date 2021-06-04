​Финалист Лиги чемпионов, лучший ассистент Серии А и тренер с «Золотым мячом»: представляем сборную Украины

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает присматриваться к командам, которые в скором времени выступят на чемпионате Европы. На этот раз в центре нашего внимания оказалась сборная Украины.

Путь на Евро

Сборная Украины пробилась на Евро-2020 достаточно уверенно. «Жёлто-синие» не проиграли ни одного из восьми матчей отборочного цикла, обойдя даже действующих чемпионов Европы в лице португальцев.

М Команда И В Н П РМ О 1 Украина 8 6 2 0 17:4 20 2 Португалия 8 5 2 1 22:6 17 3 Сербия 8 4 2 2 17:17 14 5 Люксембург 8 1 1 6 7:16 4 5 Литва 8 0 1 7 5:25 1

Украинская сборная выступит на чемпионате Европы в третий раз. Впервые это случилось в 2012 году, когда украинцы были хозяевами континентального футбольного форума наряду с Польшей. Выйти из группы «жёлто-синие» не смогли, хотя шансы были. Последний матч против Англии обернулся скандалом – Виктор Кашшаи не зафиксировал чистый гол украинцев. Ассистент венгерского арбитра каким-то чудесным образом не увидел, что мяч внушительно пересёк линию ворот.

Второй раз сборная Украины попала на Евро в 2016 году, где с треском провалилась. «Жёлто-синие» проиграли на групповой стадии Германии, Северной Ирландии и Польше с общим результатом 0:5.

Команда

Игрок Клуб Вратари Георгий Бущан Динамо Андрей Пятов Шахтёр Анатолий Трубин Шахтёр Защитники Эдуард Соболь Брюгге Сергей Кривцов Шахтёр Илья Забарный Динамо Виталий Миколенко Динамо Александр Караваев Динамо Николай Матвиенко Шахтёр Александр Тымчик Динамо Денис Попов Динамо Полузащитники Георгий Судаков Шахтёр Сергей Сидорчук Динамо Тарас Степаненко Шахтёр Руслан Малиновский Аталанта Николай Шапаренко Динамо Марлос Шахтёр Евгений Макаренко Кортрейк Виктор Цыганков Динамо К Александр Зинченко Манчестер Сити Роман Безус Гент Нападающие Андрей Ярмоленко Вест Хэм Роман Яремчук Гент Артём Беседин Динамо Артём Довбик Днепр-1 Александр Зубков Ференцварош

Большинство игроков сборной Украины представляют местные гранды – «Динамо» и «Шахтёр». Ряд футболистов выступают в зарубежных чемпионатах. Самые известные из них – Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Аталанта») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»). Малиновский, кстати говоря, стал лучшим ассистентом завершившегося чемпионата Италии.

Несколько игроков сборной Украины не сыграют на Евро из-за травм. Все они наверняка оказались бы в итоговой заявке. Это Жуниор Мораес, Виталий Буяльский, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка.

Звезда

Главная звезда сегодняшней сборной Украины – Александр Зинченко. «От любительской лиги Москвы до финала Лиги чемпионов» - красивая история для фильма о футболе, хотя справедливости ради в этой истории многое выносится за скобки. Например то, что Зинченко до ЛФЛ Москвы был одним из сильнейших игроков академии «Шахтёра». Донецкий клуб боролся за Александра, но его не впечатляла перспектива скитаться по арендам, как это делают многие другие выпускники академии «горняков». Дело даже перешло в юридическую плоскость.

Сегодня Александр Зинченко является игроком основной обоймы «Манчестер Сити». Можно сколько угодно спорить о том, соответствует ли Зинченко уровню топ-клуба Европы, но факт остаётся фактом – Хосеп Гвардиола ценит украинца и доверяет ему.

Тренер

После провального Евро-2016 сборную Украины возглавил Андрей Шевченко. В каком-то особенном представлении он не нуждается. Это без преуменьшения легенда «Милана», обладатель «Золотого мяча». На тренерском уровне Шевченко тоже делает успехи. Он поиграл под руководством многих известных тренеров и теперь пытается реализовать полученный опыт. Выходит неплохо – украинская сборная показывает современный футбол, в основе которого лежит игра низом через пас. К счастью для Шевченко, сегодняшний состав сборной Украины позволяет стремиться к прекрасному, а не строить игру через выносы, по старинке.

Календарь и цели

Дата Матч 13 июня Голландия - Украина 17 июня Украина - Северная Македония 21 июня Украина - Австрия

Сборная Украины отправляется на чемпионат Европы с целью впервые выйти в плей-офф. Место в 1/8 финала – задача-минимум для команды Андрея Шевченко. Что касается дальнейших перспектив, то всё будет зависеть от конкретного соперника.

Прогноз

Как нам кажется, сборная Украины на этот раз сможет выйти из группы. С австрийцами и даже с северными македонцами команде Андрея Шевченко не будет просто, но игра «жёлто-синих» даёт основания полагать, что они смогут набрать 4-6 очков в этих матчах.

Представление команд Евро-2020