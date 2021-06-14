​Боярский: «Сборная России непременно продула бы Украине»

Известный артист Михаил Боярский оказался в числе тех, кто в последние дни сравнивает по уровню сборные России и Украины. Накануне «жёлто-синие» по делу проиграли Голландии со счётом 2:3, хотя показали неплохой футбол.

«Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», - поделился своим мнением Боярский для «Спорт-Экспресса».

Сборные России и Украины не имеют в своих активах набранных очков после первого игрового дня чемпионата Европы. Если команда Андрея Шевченко уступила голландцам в Амстердаме, то команда Станислава Черчесова – бельгийцам в Санкт-Петербурге (0:3).