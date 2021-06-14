​Боярский: «Сборная России непременно продула бы Украине»

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14 Июня 2021, 17:30,
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Известный артист Михаил Боярский оказался в числе тех, кто в последние дни сравнивает по уровню сборные России и Украины. Накануне «жёлто-синие» по делу проиграли Голландии со счётом 2:3, хотя показали неплохой футбол.
«Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», - поделился своим мнением Боярский для «Спорт-Экспресса».
Сборные России и Украины не имеют в своих активах набранных очков после первого игрового дня чемпионата Европы. Если команда Андрея Шевченко уступила голландцам в Амстердаме, то команда Станислава Черчесова – бельгийцам в Санкт-Петербурге (0:3).Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Украины, Михаил Боярский
к чему эти разговоры в пользу бедных? пока не сыграют между собой,то и говорить не о чем!
а представить их в финале...я столько не выпью)))
Это точно!!! Вряд ли мы выиграли бы у Украины!!! Хоть они проиграли голландцем, но показали очень хороший футбол