Новая форма сборной Украины никак не задела Путина

В интервью телеканалу «Россия-24» Владимир Путин заявил, что его абсолютно никак не волнует тот факт, что на новой форме украинцев изображен полуостров Крым, как часть территории их государства.

«Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна», - заявил президент РФ.

Напомним, что на днях украинцы представили свою новую форму для выступления на предстоящем чемпионате Европы. На ней изображен контур карты страны, включающий в себя территорию Крыма и Донбасса. УЕФА одобрил новую форму, данный факт вызвал политический скандал.

Глава РФС Александр Дюков исключает снятие сборной России с чемпионата Европы из-за новой формы команды Андрея Шевченко.