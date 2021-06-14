В сборной Украины опровергли конфликт Ярмоленко и Марлоса

После поражения в стартовом матче на чемпионате Европы 2020 года от Голландии (2:3) в раздевалке сборной Украины произошёл конфликт. По данным главного редактора журнала «Футбол» Артёма Франкова, у вингера Андрея Ярмоленко были претензии по игре Марлоса, который в самом начале встречи заменил травмированного Александра Зубкова.

- Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. Всё хорошо, - так прокомментировал информацию на YouTube-канале УАФ защитник Илья Забарный.

В ходе игры с Голландией Марлос действительно не стал заменой Зубкову по позиции и по сути оставил левого защитника Виталия Миколенко на растерзание Дензелу Дюмфрису.

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