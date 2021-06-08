​Спустя 7 лет они снова на крупном турнире: представляем сборную Голландии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает присматриваться к командам, которые уже очень скоро выступят на чемпионате Европы. На этот раз мы поговорим о сборной Голландии.

Путь на Евро

Сборная Голландии пережила такой известный болезненный процесс, как смена поколений. Процесс этот для «оранжевых» обернулся пропуском сразу двух крупных турниров – чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года. И вот теперь голландская национальная команда возвращается.

Отборочный цикл на чемпионат Европы сборная Голландии преодолела достаточно уверенно. «Оранжевые» потеряли только пять очков, проиграв дома Германии и сыграв вничью в гостях у Северной Ирландии. В остальных случаях голландцы побеждали, что позволило им занять второе место в группе.

М Команда И В Н П РМ О 1 Германия 8 7 0 1 30:7 21 2 Голландия 8 6 1 1 24:7 19 3 Северная Ирландия 8 4 1 3 9:13 13 4 Беларусь 8 1 1 6 4:16 4 5 Эстония 8 0 1 7 2:26 1

Сборная Голландии ранее 9 раз выступала на чемпионатах Европы. Лучшего результата «оранжевые» добились в 1988 году, когда выиграли континентальный форум на немецкой земле. В финале голландцы с результатом 2:0 обыграли сборную СССР благодаря голам легенд – Руда Гуллита и Марко ван Бастена.

Команда

Игрок Клуб Вратари Мартен Стекеленбург Аякс Тим Крул Норвич Тим Крул АЗ Защитники Джоэл Велтман Брайтон Маттейс де Лихт Ювентус Натан Аке Манчестер Сити Оуэн Вейндал АЗ Стефан де Врей Интер Патрик ван Анхолт Кристал Пэлас Дейли Блинд Аякс Дензел Дюмфрис ПСВ Полузащитники Джорджиньо Вейналдум Ливерпуль Дэви Классен Аякс Мартен де Рон Аталанта Райан Гравенберх Аякс Френки де Йонг Барселона Тён Копмейнерс АЗ Юрриен Тимбер Аякс Нападающие Стевен Бергёйс Фейеноорд Люк де Йонг Севилья Мемфис Депай Лион Квинси Промес Спартак Дониэлл Мален ПСВ Ваут Вегхорст Вольфсбург Коди Гакпо ПСВ

Главная потеря сборной Голландии – защитник Виргил ван Дейк. Ещё осенью футболист получил серьёзную травму колена в матче «Ливерпуля» против «Эвертона». Восстановиться к Евро защитник не успел, хотя очень к этому стремился. Недавно голландская сборная потеряла также вратаря Яспера Силессена. Футболист заболел коронавирусом и был заменён в заявке на Марко Бизота, поскольку было непонятно, когда вратарь наберёт форму после болезни. Накануне «оранжевые» остались ещё и без полузащитника Донни ван де Бека. Франк де Бур решил вместо него никого не вызывать.

Отметим, что в заявке сборной Голландии есть представитель «Спартака» - нападающий Куинси Промес.

Звезда

В отсутствие Виргила ван Дейка выделить какого-то одного игрока в сборной Голландии непросто. Потенциал стать звездой «оранжевых» имеет Френки де Йонг, но пока что мы делаем ставку на Джорджиньо Вейналдума. Он является капитаном голландской сборной и вторым самым опытным игроком в заявке команды с точки зрения количества матчей в её составе. На протяжении пяти последних сезонов Вейналдум показывал высокий уровень игры в составе «Ливерпуля», что позволило ему стать лакомым кусочком на летнем трансферном рынке. За игрока сражаются «Барселона» и «ПСЖ», и вроде как в этой борьбе перевес на стороне гранда Лиги 1. По данным СМИ, о трансфере Вейналдума парижане объявят уже в самые ближайшие часы.

Тренер

Сборную Голландии на чемпионат Европы 2020 года вывел Рональд Куман. Прошлым летом он оставил команду, не сумев устоять перед возможностью возглавить «Барселону». Новым рулевым голландской сборной стал Франк де Бур. В своё время он входил в штаб национальной команды Голландии, когда его возглавлял Берт ван Марвейк. В тот период уместился финал чемпионата мира 2010 года. На клубном уровне де Бур долгое время работал в «Аяксе», хотя в Европе фанаты предпочитают вспомнить его провальные короткие отрезки в «Интере» (14 матчей) и «Кристал Пэлас» (5 матчей). С Франком де Буром в качестве главного тренера сборная Голландии пока провела 11 матчей. В них было одержано 5 побед при 4 ничьих и 2 поражениях.

Календарь и цели

Дата Матч 13 июня Голландия - Украина 17 июня Голландия - Австрия 21 июня Северная Македония - Голландия

Сборная Голландии пережила смену поколений. В составе команды хватает талантливых исполнителей, но пока что ставить задачу выиграть чемпионат Европы «оранжевые» вряд ли могут. При этом голландцы наверняка рассчитывают добраться до решающих стадий вроде полуфинала.

Прогноз

Сборная Голландии превосходит в классе всех своих соперников по групповой стадии чемпионата Европы. «Оранжевые» должны выходить в плей-офф с первого места. Как нам кажется, команда Франка де Бура дойдёт как минимум до четвертьфинала Евро-2020.

Представление команд Евро-2020