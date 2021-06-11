Сборная Украины не планирует изменять форму

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11 Июня 2021, 16:23,
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В четверг стало известно о том, что УЕФА потребовал от Ассоциации футбола Украины убрать с формы команды надпись «Героям слава», увидев в этом политический контекст. Впрочем, сборная Украины не планирует ничего менять в своей форме. Об этом на пятничной пресс-конференции рассказал пресс-атташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский.
«Эта форма была утверждена УЕФА. Сейчас президент Украинской ассоциации футбола [Андрей Павелко] находится в Риме и общается с представителями УЕФА. Мы собираемся играть в этой форме», - сказал представитель сборной Украины.
Свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведёт 13 июня против Голландии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины