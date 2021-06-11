Сборная Украины не планирует изменять форму

В четверг стало известно о том, что УЕФА потребовал от Ассоциации футбола Украины убрать с формы команды надпись «Героям слава», увидев в этом политический контекст. Впрочем, сборная Украины не планирует ничего менять в своей форме. Об этом на пятничной пресс-конференции рассказал пресс-атташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский.

«Эта форма была утверждена УЕФА. Сейчас президент Украинской ассоциации футбола [Андрей Павелко] находится в Риме и общается с представителями УЕФА. Мы собираемся играть в этой форме», - сказал представитель сборной Украины.

Свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведёт 13 июня против Голландии.