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Сборная Украины не планирует изменять форму

11 Июня 2021, 16:23,

В четверг стало известно о том, что УЕФА потребовал от Ассоциации футбола Украины убрать с формы команды надпись «Героям слава», увидев в этом политический контекст. Впрочем, сборная Украины не планирует ничего менять в своей форме. Об этом на пятничной пресс-конференции рассказал пресс-атташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский.

«Эта форма была утверждена УЕФА. Сейчас президент Украинской ассоциации футбола [Андрей Павелко] находится в Риме и общается с представителями УЕФА. Мы собираемся играть в этой форме», - сказал представитель сборной Украины.

Свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведёт 13 июня против Голландии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины
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