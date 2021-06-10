РФС прокомментировал реакцию УЕФА на форму сборной Украины

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10 Июня 2021, 18:07,
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РФС выступил с комментарием по решению УЕФА внести изменения в новую форму сборной Украины. В РФС отметили, что европейский орган по инициативе РФС запретил использование девиза «Героям слава» на воротниках формы.
- Даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент, - заявили в РФС «Спорт-Экспрессу».
Ранее РФС требовал от УЕФА запретить использование на футбольной форме карты Украины, а также девизов «Слава Украине» и «Героям слава». УЕФА удовлетворил иск частично.
Первый матч сборная Украины проведет 13 июня против Голландии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: РФС, Сборная Украины