РФС прокомментировал реакцию УЕФА на форму сборной Украины

РФС выступил с комментарием по решению УЕФА внести изменения в новую форму сборной Украины. В РФС отметили, что европейский орган по инициативе РФС запретил использование девиза «Героям слава» на воротниках формы.

- Даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент, - заявили в РФС «Спорт-Экспрессу».

Ранее РФС требовал от УЕФА запретить использование на футбольной форме карты Украины, а также девизов «Слава Украине» и «Героям слава». УЕФА удовлетворил иск частично.

Первый матч сборная Украины проведет 13 июня против Голландии.