Зинченко: «После первого матча турнир не заканчивается»

Один из лидеров национальной команды Украины Александр Зинченко прокомментировал неудачу в поединке первого тура группового этапа Евро-2020 против сборной Голландии. «Жёлто-синие» потерпели поражение со счетом 2:3.

«Команда огорчена, ведь показала характер и смогла отыграться в матче с непростым соперником. Всегда неприятно пропускать на последних минутах. Необходимо разобрать все ошибки и двигаться дальше. После первого матча турнир не заканчивается», - приводит слова Александра пресс-служба УЕФА.

Следующий поединок сборная Украины сыграет против команды Северной Македонии. Встреча запланирована на четверг, 17 июня.

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