Луческу: «Сборная Украины выйдет в плей-офф Евро-2020»

Бывший наставник петербургского «Зенита», а в настоящий момент главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

«Сборная Украины способна сейчас конкурировать со многими командами. За «жёлто-синих» играют футболисты, которые выступают за ведущие клубы Западной Европы. В этой команде отличный баланс, она обладает огромным потенциалом. Украинцы выйдут в плей-офф», - заявил Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

Сборная Украины стартует на Евро матчем против Голландии. Встреча состоится в Амстердаме 13 июня.