Луческу: «Сборная Украины выйдет в плей-офф Евро-2020»

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12 Июня 2021, 09:42,
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Бывший наставник петербургского «Зенита», а в настоящий момент главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.
«Сборная Украины способна сейчас конкурировать со многими командами. За «жёлто-синих» играют футболисты, которые выступают за ведущие клубы Западной Европы. В этой команде отличный баланс, она обладает огромным потенциалом. Украинцы выйдут в плей-офф», - заявил Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.
Сборная Украины стартует на Евро матчем против Голландии. Встреча состоится в Амстердаме 13 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Мирча Луческу