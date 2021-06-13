Сборная Украины потерпела шестое поражение подряд на чемпионатах Европы, повторив антирекорд турнира

Сборная Украины уступила сборной Голландии (2:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

Стоит отметить, что это шестое подряд поражения для украинцев на чемпионатах Европы. Таким образом, сборная Украины повторила антирекорд сборной Югославии, которая проиграла шесть матчей подряд на турнирах 1968-го и 1984-го годов.

Интересно, что все пять мячей были забиты во втором тайме, сборная Украины смогла сравнять счёт, проигрывая 0:2, но удержать ничью не получилось.

В четверг, 17 июня, сборная Украины на своем поле примет сборную Северной Македонии, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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