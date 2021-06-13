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Сборная Украины потерпела шестое поражение подряд на чемпионатах Европы, повторив антирекорд турнира

13 Июня 2021, 23:52,

Сборная Украины уступила сборной Голландии (2:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

Стоит отметить, что это шестое подряд поражения для украинцев на чемпионатах Европы. Таким образом, сборная Украины повторила антирекорд сборной Югославии, которая проиграла шесть матчей подряд на турнирах 1968-го и 1984-го годов.

Интересно, что все пять мячей были забиты во втором тайме, сборная Украины смогла сравнять счёт, проигрывая 0:2, но удержать ничью не получилось.

В четверг, 17 июня, сборная Украины на своем поле примет сборную Северной Македонии, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Украины
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Комментарии (6)
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1
Super fanat
14 Июня 2021, 00:27

Сегодня показали уровень! Рекорд да, обидный! не оспоришь. Но, думаю, на этом Евро ещё отметимся хорошей игрой и о нём все забудут.

1
Oleg-Chelsea
13 Июня 2021, 23:58

ГЕРОИ!!!! БРАВО!!! Я за сборную России больше не болею. Молодцы украинцы, так держать!!!

3
overkill666
13 Июня 2021, 23:56

ну ,в отличии от наших пешеходов, они играли достойно с более сильным соперником, чем Бельгия и могли переломить ход встречи. молодцы украинцы...

4
beorn_n
13 Июня 2021, 23:55

Эти хотя бы после 10й минуты играть не бросили). Хороший матч.

0
HG2017
14 Июня 2021, 00:05

Так и не пропустили на 10й.

2
overkill666
14 Июня 2021, 00:11

зато потом пропустили двушку и смогли отыграть эти голы. дорогого стоит.

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