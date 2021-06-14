Президент Украины отреагировал на результат матча с Голландией

В стартовом туре группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Украины потерпела поражение от команды Голландии со счетом 2:3. Своей реакцией на этот результат поделился президент страны Владимир Зеленский.

«Очень сильная игра. Ребята боролись до последней секунды. Дальше - важные две игры и победа», - гласит сообщение президента Украины в твиттер-аккаунте.

Во втором тур континентальных соревнований подопечные Андрея Шевченко встретятся со сборной Северной Македонии, потерпевшей поражение от команды Австрии со счетом 1:3. Поединок состоится в четверг, 17 июня.

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