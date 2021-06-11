УАФ договорилась с УЕФА, форма сборной Украины не будет изменена

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сделал публикацию на своей страничке в Facebook. Она сообщил, что в ходе тяжёлых переговоров с УЕФА украинской стороне удалось достичь победного компромисса по поводу формы. Её дизайн не будет изменён, хотя ранее УЕФА просил убрать надпись «Героям слава», видя в ней политический подтекст.

Более того, на внутренней части футболок сборной Украины будут добавлены и новые элементы с надписями «Слава Украине» и «Героям слава», о чём написал Павелко.

Первую игру на чемпионате Европы сборная Украины проведёт в ближайшее воскресенье, 13 июня. Команда Андрея Шевченко сыграет в Амстердаме против Голландии.