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УАФ договорилась с УЕФА, форма сборной Украины не будет изменена

11 Июня 2021, 19:56,

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сделал публикацию на своей страничке в Facebook. Она сообщил, что в ходе тяжёлых переговоров с УЕФА украинской стороне удалось достичь победного компромисса по поводу формы. Её дизайн не будет изменён, хотя ранее УЕФА просил убрать надпись «Героям слава», видя в ней политический подтекст.

Более того, на внутренней части футболок сборной Украины будут добавлены и новые элементы с надписями «Слава Украине» и «Героям слава», о чём написал Павелко.

Первую игру на чемпионате Европы сборная Украины проведёт в ближайшее воскресенье, 13 июня. Команда Андрея Шевченко сыграет в Амстердаме против Голландии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины
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Комментарии (1)
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1
Евгений Попов
11 Июня 2021, 20:27

Есди лозунг останется на форме, то команда должна остаться на украине.

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