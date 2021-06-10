Депай: «Моя цель - Евро, остальное меня не волнует»

Нападающий сборной Голландии Мемфис Депай сосредоточен исключительно на хорошем чемпионате Европы 2020 года с национальной команды, а вопросы по поводу будущего оставил на потом. 27-летний футболист стал свободным агентом, проведя пять лет в «Лионе», но пока непонятно, чьи цвета он будет защищать в дальнейшем - «Ювентуса», «Барселоны» или другой команды.

- Прямо сейчас моя работа - хорошо подготовиться к Евро и ничего более, - заявил игрок на пресс-конференции. - Остальное меня не волнует и не отвлекает. Я знаю о слухах, они есть всегда. Так устроен мир футбола, и мне пришлось бывать в подобных ситуациях. Больше я ничего не скажу по этой теме. Трансферное окно продолжительное, у меня полно времени.

Сборная Голландии дебютирует на Евро матчем с Украиной в воскресенье.

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