Сборная Украины всё ещё может стать открытием Евро

Сборная Украины проиграла стартовый матч на Евро, но оставила очень хорошее впечатление. Подопечные Андрея Шевченко показали и игру, и желание, и исполнительское мастерство. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает перспективы «жёлто-синих» на турнире.

Ещё перед началом чемпионата Европы сборная Украины выглядела командой, которая может стать открытием турнира. У Андрея Шевченко собралась очень неплохая банда: Руслан Малиновский, который разорвал Серию А в минувшем сезоне, финалист Лиги чемпионов Александр Зинченко, ещё один представитель английской Премьер-лиги – Андрей Ярмоленко, один из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии Роман Яремчук. Добавим к этому игроков киевского «Динамо» и «Шахтёра», которые в последние годы неплохо выглядели в еврокубках, и получается неплохая смесь.

В целом первый матч оправдал ожидания. Да, украинцы проиграли голландцам. Однако подопечным Шевченко точно нечего стыдиться. «Жёлто-синие» действовали храбро и атаковали в первом тайме. Украинцы ведь не отсиживались сзади, ставя автобус, а шли вперёд. То, что команда сумела сравнять счёт, уступая 0:2, доказывает наличие характера. Украинцы играли в гостях в Амстердаме, их, казалось, уже смяли, но ребята собрались и отыгрались. Да, в итоге голландцы всё же вырвали победу, так бывает. И всё же это не умаляет заслуг подопечных Шевченко.

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При сравнении с матчем сборной России в глаза бросилась разница в кадрах. Вот Ярмоленко в Германии и Англии научился наносить сумасшедшие удары. Малиновский в Италии отточил навесы со стандартов. Яремчук в Бельгии научился забивать. Все они вышли из зоны комфорта, всем пришлось многое доказывать, а у нас футбол всё так же остаётся продуктом внутреннего пользования.

А ещё интересна вот какая мысль. Яремчук играет в Бельгии, Малиновский там же начинал свой европейский путь. Зинченко из «Манчестер Сити» ездил в аренду в голландский ПСВ. Все не сразу оказались в топовых лигах. Российские же футболисты, намеревающиеся попробовать свои силы за рубежом, хотят сразу уехать в какую-то большую лигу, а желательно ещё и в топ-клуб.

Возвращаясь к сборной Украины, по первым матчам кажется, что команда должна довольно легко выйти в плей-офф. Сборная Северной Македонии выглядит абсолютным статистом в квартете С. Австрийцы же не показали в матче против балканцев какой-то интересный футбол, по крайней мере украинцы выглядели на фоне голландцев намного интереснее. В плей-офф же возможно всякое, например, повторить путь валлийцев на прошлом Евро.

Сборная Украины против голландцев показала разные аспекты в игре. Мы видели и позиционные атаки команды, и быстрые. Есть у украинцев идеи на стандартах. Кроме того, Георгий Бущан сделал серьёзную заявку на то, что может стать одним из лучших вратарей турнира. Голкипер пока показал лучший вратарский перформанс на турнире. Если Бущан продолжит спасать команду, а украинцы чуть лучше станут пользоваться своими моментами, то подопечные Шевченко смогут далеко забраться.

Андрей Центров