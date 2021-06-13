​Фанаты сборной Голландии дали совет тренеру с помощью самолёта

В воскресенье вечером сборная Голландии стартует на чемпионате Европы 2020 года матчем против Украины. Болельщики «оранжевых» дали совет главному тренеру команды Франку де Буру весьма необычным образом. Над базой сборной Голландии пролетел небольшой самолёт с баннером. На баннере было написано: «Франк, просто 4-3-3».

Матч между сборными Голландии и Украины стартует в Амстердаме в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что сборная Голландии не участвовала на двух последних крупных турнирах - Евро-2016 и чемпионате мира-2018.

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