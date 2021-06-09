Основной защитник сборной Голландии может пропустить матч с украинцами

Основной защитник сборной Голландии Маттайс де Лихт, вероятнее всего, не сыграет в стартовом матче своей команды на Евро-2020 против сборной Украины из-за травмы паха, сообщает нидерландский AD. Игрок пропустил сегодняшнюю тренировку, и на данный момент нет ясности, сможет ли он восстановиться к стартовому матчу чемпионата Европы.

Сообщается, что игрок получил травму еще 6 июня. В связи с тем фактом, что капитан голландцев Виргил ван Дейк пропускает турнир из-за травмы, возможная травма де Лигта может сильно усложнить жизнь главному тренеру «оранжевых» Франку де Буру.

Матч между командами Украины и Нидерландов состоится 13 июня в 22:00 по московскому времени.