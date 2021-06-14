Де Бур высказался о победе над сборной Украины

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14 Июня 2021, 09:11,
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Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур пообщался с представителями СМИ после поединка с командой Украины в рамках стартового тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Встреча завершилась победой «оранжевых» со счетом 3:2.
«Мы понимали, что нам противостоит сильный соперник. Украинская команда показала, что способна сдерживать наш напор и находить моменты. Нам нужно постараться больше не дарить соперникам такие голевые шансы», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Во втором туре группового этапа Евро сборная Голландии сыграет против команды Австрии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Голландии, Франк Де Бур