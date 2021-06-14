Шевченко: «Хочу поблагодарить команду»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от сборной Голландии (2:3) в первом круге группового этапа чемпионата Европы.

«Это была интересная игра с огромным количеством моментов для обеих команд. Хочу поблагодарить парней за реакцию, которую я увидел после счёта 0:2. Мы нашли в себе силы изменить игру и пойти в атаку. Мы поменяли схему и вернулись. Команда проявила себя с очень хорошей стороны», - цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

В четверг, 17 июня, украинцы сыграют против сборной Северной Македонии, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:00 по московскому времени.