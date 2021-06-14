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Ярмоленко: «Сложная игра»

14 Июня 2021, 00:45,

Украинский вингер Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от сборной Голландии (2:3).

«Это была сложная игра. Мы понимали, что нам предстоит сыграть с серьезным соперником. Тренерский штаб доволен тем, как мы сыграли. Конечно, всегда обидно проигрывать, но впереди у нас ещё два матча, мы собираемся играть с той же энергией. Если нам удастся выйти из группы, то это будет здорово», - цитирует Ярмоленко пресс-служба УЕФА.

Отметим, что сборная Украины уступала по ходу матча 0:2, но смогла сравнять счёт. Ярмоленко забил красивый гол дальним ударом.

В следующем туре сборная Украины сыграет против сборной Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Украины, Андрей Ярмоленко
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