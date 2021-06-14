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Вратарь сборной Украины: «Запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче»

14 Июня 2021, 09:57,

Страж ворот сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результат поединка против команды Голландии в рамках первого тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко потерпели поражение со счетом 2:3.

«В конце не хватило концентрации, запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче. Я доволен тем, как выступила команда», - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

В следующем туре континентального турнира сборная Украины сыграет против команды Северной Македонии. Матч состоится в четверг, 17 июня. Завершит групповой этап команда Шевченко встречей с Австрией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Георгий Бущан
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Комментарии (2)
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1
Super fanat
14 Июня 2021, 10:17

Всё же в третьем голе ошибка была твоя, выпнул мяч не глядя в свободную зону. Не вынес даже, как пишут все учебники! Но сборная да, отыграла потрясно. И Бущан местами выглядел просто феноменально, несмотря на то, что заруинил концовку. Главное не останавливаться на достигнутом и достигать целей, поставленных на Евро.

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Милка
14 Июня 2021, 10:27

Да,странное решение было катнуть мяч в сторону. Если бы вынес в аут,то защита смогла бы занять свои места. Левый фланг после замены просто аут. Возможно повлияла травма Зубкова. В СМИ пишут,что он отличный игрок.
Может Бущан предполагал,что Караваев должен был вернуться назад?
Интересно было бы мнение Бущана послушать почему он принял такое решение. И мне кажется журналисты должны были задать такой вопрос

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