Вратарь сборной Украины: «Запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче»

Страж ворот сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результат поединка против команды Голландии в рамках первого тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко потерпели поражение со счетом 2:3.

«В конце не хватило концентрации, запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче. Я доволен тем, как выступила команда», - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

В следующем туре континентального турнира сборная Украины сыграет против команды Северной Македонии. Матч состоится в четверг, 17 июня. Завершит групповой этап команда Шевченко встречей с Австрией.

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