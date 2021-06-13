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Зубков получил травму в матче со сборной Голландии

13 Июня 2021, 22:22,

Сегодня, 13 июня, в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы встречаются сборные Голландии и Украины.

В самом начале встречи повреждение получил полузащитник украинской сборной Александр Зубков, на 13-й минуте вместо него на поле появился Марлос.

На данный момент идёт 17-я минута, счёт в матче пока не открыт.

24-летний Зубков на клубном уровне выступает за венгерский «Ференцварош», за который он сыграл 34 матча во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость полузащитника по версии портала Trasnfermarkt оценивается в два миллиона евро.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Украины, Александр Зубков
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Комментарии (1)
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joood45
13 Июня 2021, 22:26

Ну что парни, как там ваши ставки на евро? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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