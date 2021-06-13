Зубков получил травму в матче со сборной Голландии

Сегодня, 13 июня, в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы встречаются сборные Голландии и Украины.

В самом начале встречи повреждение получил полузащитник украинской сборной Александр Зубков, на 13-й минуте вместо него на поле появился Марлос.

На данный момент идёт 17-я минута, счёт в матче пока не открыт.

24-летний Зубков на клубном уровне выступает за венгерский «Ференцварош», за который он сыграл 34 матча во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость полузащитника по версии портала Trasnfermarkt оценивается в два миллиона евро.

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