​Польский канал в афише матчей разместил сборную Украины под флагом России

Редакторы польского канала TVPSport допустили грубые ошибки при составлении афиши матчей Евро-2020, которые пройдут в воскресенье. Очевидно, что редакторы использовали шаблон афиши матчей субботы, ведь на ней остались флаги тех стран, которые играли днём ранее. Изменены были только названия стран.

Так уж вышло, что сборную Украины разместили под флагом России. Дело в том, что украинская команда в воскресенье проведёт в 22:00 формально гостевой поединок. На такой же позиции в афише находилась сборная России в субботу.