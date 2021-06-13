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​Польский канал в афише матчей разместил сборную Украины под флагом России

13 Июня 2021, 14:54,

Редакторы польского канала TVPSport допустили грубые ошибки при составлении афиши матчей Евро-2020, которые пройдут в воскресенье. Очевидно, что редакторы использовали шаблон афиши матчей субботы, ведь на ней остались флаги тех стран, которые играли днём ранее. Изменены были только названия стран.

Так уж вышло, что сборную Украины разместили под флагом России. Дело в том, что украинская команда в воскресенье проведёт в 22:00 формально гостевой поединок. На такой же позиции в афише находилась сборная России в субботу.


Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Украины
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Комментарии (10)
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0
crocodile
13 Июня 2021, 16:54

Дунька, зрада это когда боль.
в городе трех революций
и одного путина - три : ноль

2
ILLNAT
13 Июня 2021, 15:33

Хорошо хоть,что Австрию с Австралией не попутали.)

1
overkill666
13 Июня 2021, 15:30

там какбэ все не под своими флагами. флаги со вчерашнего дня остались на тех же местах

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1
BESTJuventus10
13 Июня 2021, 15:15

какое забавное совпадение))

3
ингерман
13 Июня 2021, 15:09

ай дык тама усе флаги перепутаны.. ы шо.. )))

1
RidMan007
13 Июня 2021, 15:11

шо, шо Украина под русским флагом. Этож гордость))) сейчас еще будут месяц в гос. каналах это обсуждать :D

1
RidMan007
13 Июня 2021, 15:09

и да,
Англия под флагом Уэльса, Хорватия Швейцарским флагом. Австрия, датским флагом и Македония, финским флагом...

2
RidMan007
13 Июня 2021, 15:06

А Голландия под флагом Бельгии, но почему-то это никому не интересно

0
sedon
13 Июня 2021, 15:14

Ну так это родственные народы, половина населения Бельгии (фламандцы) говорит на нидерландском языке. А вот если они вдруг начнут враждовать в результате действий третьих сил, то...

1
Антидыня
13 Июня 2021, 14:59

Цэ ж зрада зрадная.

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