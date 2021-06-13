​Польский канал в афише матчей разместил сборную Украины под флагом России

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13 Июня 2021, 14:54,
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Редакторы польского канала TVPSport допустили грубые ошибки при составлении афиши матчей Евро-2020, которые пройдут в воскресенье. Очевидно, что редакторы использовали шаблон афиши матчей субботы, ведь на ней остались флаги тех стран, которые играли днём ранее. Изменены были только названия стран.
Так уж вышло, что сборную Украины разместили под флагом России. Дело в том, что украинская команда в воскресенье проведёт в 22:00 формально гостевой поединок. На такой же позиции в афише находилась сборная России в субботу.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Украины
Дунька, зрада это когда боль.
в городе трех революций
и одного путина - три : ноль
Хорошо хоть,что Австрию с Австралией не попутали.)
там какбэ все не под своими флагами. флаги со вчерашнего дня остались на тех же местах
какое забавное совпадение))
ай дык тама усе флаги перепутаны.. ы шо.. )))
шо, шо Украина под русским флагом. Этож гордость))) сейчас еще будут месяц в гос. каналах это обсуждать :D
и да,
Англия под флагом Уэльса, Хорватия Швейцарским флагом. Австрия, датским флагом и Македония, финским флагом...
А Голландия под флагом Бельгии, но почему-то это никому не интересно
Ну так это родственные народы, половина населения Бельгии (фламандцы) говорит на нидерландском языке. А вот если они вдруг начнут враждовать в результате действий третьих сил, то...
Цэ ж зрада зрадная.