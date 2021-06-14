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Геркус: «Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс»

14 Июня 2021, 08:11,

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался относительно вчерашнего матча сборной Украины на чемпионате Европы-2020. «Жёлто-синие» встретились с Голландией в Амстердаме и потерпели поражение со счетом 2:3.

«Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс. И да, я за Голландию», - гласит сообщение функционера в твиттер-аккаунте.

Во втором туре группового раунда континентального турнира сборная Украины встретится с национальной командой Северной Македонии, а Голландия сыграет против Австрии. Оба поединка состоятся в четверг, 17 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Илья Геркус
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Комментарии (2)
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1
Nashterator
14 Июня 2021, 08:54

Да нет, господин Геркус.
Украина выглядела более чем достойно

1
Bourgignon Alex
14 Июня 2021, 08:39

Геркус, если бы Голландия была на голову сильнее Украины, счёт был бы 3-0 (или даже больше), а не 3-2!

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