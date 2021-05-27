Национальный стадион Бухареста: где будут играть матчи Евро-2020 на родине вампиров

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает знакомить своих любимых читателей со стадионами, на которых будут разворачиваться баталии чемпионата Европы. Прошло время присмотреться к Национальному стадиону, расположенному в Бухаресте.

Бухарест

Проведение континентального футбольного форума в разных европейских городах стало отличной новостью для стран вроде Румынии, впервые получивших возможность ощутить атмосферу большого футбольного праздника. В июне в Бухаресте пройдут сразу четыре поединка чемпионата Европы.

Бухарест – крупный европейский город, являющийся столицей Румынии. Эта страна, которую называют родиной вампиров, не пользуется особенной популярностью у российских туристов, однако там есть на что посмотреть. Взять хотя бы самое крупное в мире здание парламента, являющееся к тому же самым тяжёлым административным зданием на планете.

На футбольной карте Европы Бухарест отмечен во многом благодаря «Стяуа». Клуб был на слуху в восьмидесятых годах прошлого столетия за счёт своих успехов в Кубке европейских чемпионов. Этот трофей покорился «Стяуа» в 1986 года, когда бухарестцы обыграли по пенальти саму «Барселону». Позже «Стяуа» завоевал ещё и Суперкубок УЕФА, одолев киевское «Динамо». В настоящее время клуб носит название «ФКСБ». Переименование произошло несколько лет назад на фоне продолжающегося юридического конфликта за право использования бренда «Стяуа».

В Бухаресте базируются ещё несколько футбольных клубов, пускай и не настолько успешных. В их числе – «Динамо» и «Рапид».

Национальный стадион

Национальный стадион в Бухаресте – достаточно молодая футбольная арена. Осенью 2021-го года она будет отмечать своё 10-летие. Стадион был построен на месте старой арены, которую было решено сносить. Демонтаж сидений символично произошёл сразу по завершению матча сборной Румынии против Албании в ноябре 2007 года.

В процессе строительства Национального стадиона возникали трудности. Были некоторые проблемы с финансированием, что провоцировало отставание от сроков, плюс на какой-то период работы замораживались из-за плохой погоды. К счастью, осенью 2011 года арена была торжественно открыта. Первый матч здесь должен был состояться в августе, однако сборная Аргентины отменила товарищескую игру против Румынии из-за увольнения тренера. И всё же первая игра на красавце-стадионе получилась афишной – Румыния – Франция (0:0).

Национальный стадион Бухареста активно используется. Здесь своих соперников принимает не только сборная Румынии, но и два клуба – «ФКСБ» (ранее известный как «Стяуа») и «Динамо». Правда, бухарестские «динамовцы» начали выступать здесь относительно недавно. Вскоре после открытия арену для матчей группового этапа Лиги чемпионов использовал и клуб «Оцелул».

Главная арена Бухареста во времена без пандемии способна принимать более 55 тысяч зрителей. Стадион отличается раздвижной крышей, на которую было потрачено 20 миллионов евро. Крышу можно полностью закрыть за 15 минут.

На сегодняшний день главным матчем, проходившим на Национальном стадионе в Бухаресте, остаётся финал Лиги Европы 2012 года, в котором за трофей сражались два испанских клуба с похожим названием – «Атлетико» и «Атлетик». Более 52 тысяч зрителей наблюдали за тем, как «матрасники» разгромили соперников с результатом 3:0. «Атлетико» вернулся на Национальный стадион Бухареста, правда на пустой, завершившемся сезоне 2020/2021. Из-за пандемии коронавируса мадридцы принимали «Челси» в Лиге чемпионов в румынской столице.

В начале апреля сообщалось, что Национальный стадион Бухареста на Евро-2020 будет разрешено заполнять на 25%. Речь идёт о 13 тысячах зрителей.

Визитная карточка

Национальный стадион Бухареста Год открытия 2011 Размер поля (м) 105*68 Домашние клубы ФКСБ, Динамо Общая вместимость (чел) 55 600 Вместимость на Евро-2020 (чел) 13 000

Какие матчи здесь пройдут

Сборная Румынии не пробилась на чемпионат Европы, поэтому увидеть матчи своей любимой команды футбольные болельщики из Бухареста не смогут. На Национальном стадионе пройдут три игры группы С, а также одна игра 1/8 финала.

Дата Стадия Матч 13 июня ГЭ Австрия - Северная Македония 17 июня ГЭ Украина - Северная Македония 21 июня ГЭ Украина - Австрия 28 июня 1/8 1F - 3A/B/C

​Они стали хозяевами Евро-2020 месяц назад: чем примечателен стадион в Севилье