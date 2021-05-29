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Единственный стадион, где будет аншлаг на Евро-2020: знакомимся с ареной «Ференц Пушкаш» в Будапеште

29 Мая 2021, 14:01,

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает цикл материалов о стадионах, на которых в обозримом будущем будут проходить матчи чемпионата Европы. В этой статье мы поговорим о стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Будапешт

Венгрия стала одной из стран, для которых формат проведения чемпионата Европы в разных городах континента стал первой возможностью прикоснуться к прекрасному. Ранее на венгерской земле никогда не проходили матчи финальных стадий крупных футбольных турниров, так что четыре игры Евро-2020 станут для страны и города Будапешт особенным событием, пускай его и подпортит пандемия.

Будапешт является столицей Венгрии. Это безумно красивый город, который из года в год влечёт к себе большое количество туристов со всей Европы. Архитектура и культурные ценности Будапешта не могут не впечатлять. Недаром исторический центр венгерской столицы включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенный шарм Будапешту придаёт река Дунай. Прогулку на речном кораблике обязательно вписывают в список дел туристы, которые посещают город. Интересно отметить, что Будапешт благодаря своим горячим минеральным источникам считается курортным городом. Другие столицы европейских стран таким статусом похвастаться не могут.

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В Будапеште базируется целый ряд футбольных клубов, самым известным и самым титулованным из которых является «Ференцварош». Но Венгрию в футбольном мире знают главным образом не из-за клубов, а из-за одного игрока – Ференца Пушкаша. Его считают одним из лучших футболистов в истории футбола. Не зря приз ФИФА, вручаемый из года в год автору лучшего гола, носит имя Пушкаша. В Будапеште магнитики с легендой венгерского и испанского футбола продаются чуть ли не на каждом шагу. В честь Пушкаша и был назван футбольный стадион в столице Венгрии, о котором мы сейчас и поговорим.

«Ференц Пушкаш»

Стадион «Ференц Пушкаш» был построен на месте старого стадиона, который носил такое название с 2001 года, а открыт был ещё в пятидесятых годах прошлого столетия под названием «Непштадион». Старая арена была снесена в 2016 году, и в скором времени начались строительные работы. Стоимость строительства на 100% превысила сметные расчёты и составила около 600 миллионов евро.

Новенький «Ференц Пушкаш» был открыт в ноябре 2019 года. Вечером 15 ноября более 65 тысяч зрителей наблюдали с трибун за матчем сборных Венгрии и Уругвая. Гости из Южной Америки победили со счётом 2:1, но вряд ли публика слишком огорчилась из-за поражения. Во-первых, матч был товарищеским, а во-вторых, эмоции от посещения красавца-стадиона били через край.

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«Ференц Пушкаш» стал домашним стадионом для сборной Венгрии, клубы здесь не играют. Зато в 2021 году здесь активно проводились матчи под эгидой УЕФА, которые из-за коронавирусных ограничений переносились из других стран. «Ференц Пушкаш» принимал матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпцигом», а также между «Манчестер Сити» и гладбахской «Боруссией».

В 2020 году «Ференц Пушкаш» принимал матч за Суперкубок УЕФА, в котором «Бавария» обыграла «Севилью». В 2023 году на этом стадионе пройдёт финальный поединок за трофей Лиги Европы. Но пока что «Ференц Пушкаш» готовится к тому, чтобы распахнуть свои двери для зрителей на чемпионате Европы.

Будапешт – единственный город Евро-2020, который готов принять 100% зрителей, пускай и со строгими правилами. Таким образом, на трибунах «Ференц Пушкаш» могут находиться все 67 215 зрителей.

Визитная карточка

Стадион Ференц Пушкаш 
Год открытия 2019
Размеры поля (м) 105*68
Домашние клубы нет
Общая вместимость (чел) 67 215
Вместимость на Евро-2020 (чел) 67 215

 

Какие матчи здесь пройдут

«Пушкаш Арена» примет три матча группового этапа Евро-2020: два матча сборной Венгрии и афишный матч Португалия – Франция. Также здесь пройдёт одна игра 1/8 финала турнира.

Дата Стадия Матч
15 июня ГЭ Венгрия - Португалия
19 июня ГЭ Венгрия - Франция
23 июня ГЭ Португалия - Франция
27 июня 1/8 1С - 3D/E/F

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: стадионы Евро-2020, стадион Ференц Пушкаш
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