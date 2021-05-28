Сюда боялись приезжать: чем примечателен стадион в «Хэмпден Парк» в Глазго

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает рассказывать о стадионах, которые уже очень скоро примут матчи чемпионата Европы. Пришло время поговорить о «Хэмпден Парк», расположенном в Глазго.

Глазго

Шотландия является достаточно маленькой страной, поэтому самостоятельно принять чемпионат Европы она не может. Несколько раз шотландцы подавали совместные заявки на приём Евро с другими странами. Если взять Евро-2020, то до изменения концепции Шотландия подавала заявку на проведение турнира вместе с Ирландией и Уэльсом. Когда же было принято решение о том, что чемпионат Европы пройдёт в разных городах континента, на арену вышел Глазго. Шотландский город стал одним из хозяев турнира.

Глазго является одним из крупнейших городов Шотландии. Туристы охотно едут сюда из-за традиционного шотландского колорита и красивой архитектуры. Глазго делится на целый ряд районов, но в каждом из них есть чем восхититься. В так называемом «Торговом городе», например, на площади можно увидеть часовую башню Толбут – единственную сохранившуюся часть старого муниципалитета Глазго. Отличительной особенностью этого шотландского города является большое количество мостов, причём самых разных конструкций. Некоторые из них были сооружены ещё в XIX веке.

В футбольном мире Глазго известен благодаря двум большим клубам, базирующимся в городе. Вряд ли нужно знакомить любителей спорта номер один с «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс», горячее противостояние между которыми называют «Олд Фирм дерби». В 1967 году «Селтик» даже выигрывал Кубок европейских чемпионов. «Рейнджерс», в свою очередь, в 1972 году брал Кубок кубков.

Интересно, что первый в истории футбола официальный международный матч проходил именно здесь, в Глазго. 30 ноября 1872 года сборные Шотландии и Англии при 4 тысячах зрителей сыграли вничью 0:0.

«Хэмпден Парк»

Стадион «Хэмпден Парк» в Глазго был построен ещё в начале прошлого века – в 1903 году. На тот момент это был самый вместительный футбольный стадион с пропускной способностью, превышавшей 100 тысяч мест. Позже вместимость была увеличена ещё сильнее, что поспособствовало установлению рекорда – в апреле 1937 года матч сборных Шотландии и Англии с трибун наблюдали, внимание, 149 547 человек. Поговаривают, что зрителей на самом деле было ещё больше из-за безбилетников.

«Хэмпден Парк» оставался самым вместительным стадионом до постройки легендарного «Маракана», о котором мы рассказывали в цикле материалов перед чемпионатом мира 2014 года. Со временем правила безопасности ужесточались, что приводило к сокращению пропускной способности арен. В семидесятых годах «Хэмпден Парк» мог принять уже 81 тысячу фанатов, а после реконструкции 1999 года количество мест сократилось до современного показателя в 51 886.

Долгое время стадион принадлежал клубу «Куинз Парк», но не так давно Шотландская футбольная ассоциация выкупила права на «Хэмпден Парк». По истечению срока аренды клубу, ныне являющемуся участником третьего по рангу шотландского дивизиона, пришлось переехать. Теперь на «Хэмпден Парк» играет шотландская сборная и проводятся финальные поединки кубковых турниров.

«Хэмпден Парк» известен своим так называемым «хэмпденским рёвом». Когда арена вмещала более 100 тысяч зрителей, они то и дело старались за счёт сильного уровня шума испугать команду-соперника. Получалось неплохо – играть на «Хэмпден Парк» соперникам было сложно. С тех пор стадион стал вмещать куда меньше фанатов, но шумовые показатели здесь остаются солидными. Пару лет назад во время во время проходившей на «Хэмпден Парк» игры между «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс» был зафиксирован пиковый уровень шума в 115 децибел. Если взять исследуемые ранее показатели в английской Премьер-лиге, то там максимумом были лишь 84 децибела.

«Хэмпден Парк» принимал ряд еврокубковых финалов, в том числе три битвы за Кубок европейских чемпионов/трофей Лиги чемпионов. Последний такой финал здесь проходил в 2002 году, когда «Реал» обыграл «Байер» со счётом 2:1, а победный гол-красавец на свой счёт записал Зинедин Зидан. Что касается других еврокубков, то последний финал на «Хэмпден Парк» проходил в 2007 году, когда «Севилья» завоевала свой второй Кубок УЕФА, одолев по пенальти «Эспаньол».

В начале апреля Шотландская футбольная ассоциация сообщила, что правительство одобрило заполнение «Хэмпден Парк» на Евро-2020 на 25%. Речь идёт примерно о 12 тысячах зрителей на трибунах.

Визитная карточка

Хэмпден Парк Год открытия 1903 Размеры поля (м) 105*68 Домашние клулы нет Общая вместимость (чел) 51 866 Вместимость на Евро-2020 (чел) 12 000

Какие матчи здесь пройдут

«Хэмпден Парк» примет три матча группового этапа Евро-2020, в частности два поединка сборной Шотландии. Также на этом стадионе пройдёт один из матчей 1/8 финала турнира.

Дата Стадия Матч 14 июня ГЭ Шотландия - Чехия 18 июня ГЭ Хорватия - Чехия 22 июня ГЭ Хорватия - Шотландия 29 июня 1/8 1Е - 3A/B/C/D

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